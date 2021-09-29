Монтаж временной кровли костела в Будславе планируют завершить до конца октября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монтаж временной кровли костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе планируют завершить до конца октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал его настоятель ксендз Дмитрий Дубовик.

"Вопрос монтажа временной кровли стоял остро, так как под воздействием погодных условий кирпичная кладка сводов и стен костела насыщалась влагой, что могло привести к утрате штукатурного слоя с ценной живописью. Был сделан водоотвод, но он не исключал вероятности появления повреждений, поэтому старались как можно быстрее приступить к постройке временной кровли. На данный момент она готова почти на 80%. Осталось выполнить самые сложные работы. Планируем завершить их до конца октября, пока дожди не начали идти еще активнее. На проведение работ затрачено около Br1,1 млн", - рассказал Дмитрий Дубовик.

Ранее по итогам обследования костела техническое состояние купола было признано аварийным. В нем увеличивались трещины, что требовало установки страховочных конструкций и укрепления. По словам ксендза, эти работы были завершены, также смонтированы металлоконструкции, выложен настил и установлены стойки. Помимо этого, было проведено зондирование купола, которое показало, что на нем есть живопись, поэтому подходы к его восстановлению будут соответствовать тем, которые предъявляются к реконструкции историко-культурных ценностей.

Одной из трудностей, с которыми сталкиваются специалисты при реконструкции костела, является практически полное отсутствие архивных материалов о здании. Его комплексное изучение, включая архитектурные обмеры, ранее не проводилось.

"На данный момент костел закрыт для посещения. Пока сложно сказать, когда его откроем", - отметил Дмитрий Дубовик.

Пожар в костеле произошел 11 мая.-0-