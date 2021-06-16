Мост через Западную Двину в Новополоцке закроют на ремонт

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке на ремонт закрывают Калининский мост через Западную Двину. Информация об этом размещена на официальном сайте Новополоцкого горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Движение автомобильного транспорта будет прекращено с 0.00 18 июня. При этом пешеходное движение по мосту сохранится до начала основной фазы ремонта.

В ближайшее время городские власти представят схему движения общественного транспорта, связывающего Новополоцк с соседним Полоцком и микрорайоном Боровуха.-0-