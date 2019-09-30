Мост через Западную Двину в Полоцке закроют на капремонт

30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мост по улице Юбилейной через Западную Двину в Полоцке собираются закрыть на капитальный ремонт 8 октября в 9.00, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Управления капитального строительства Полоцка Галина Бельская.
Сейчас возле моста ведутся подготовительные работы по обустройству строительной площадки. Заканчивается установка информационных знаков со схемами объезда для водителей. Генподрядчиком выступает ОАО "Мостострой". На ремонт планируют потратить Br11,7 млн из республиканского и областного бюджетов, а провести все работы за 14 месяцев.
Во время капремонта будет перенесена магистральная теплотрасса, заменены практически все конструктивные элементы моста. "По заключениям специалистов, опоры моста находятся в хорошем состоянии. Им нужен косметический ремонт, где-то для укрепления опор установят бетонные "рубашки". Дополнительно будет обследован средний пролет моста, чтобы установить, насколько он прочен и что с ним делать в дальнейшем", - отметила Галина Бельская.
По ее словам, после капремонта на мосту останутся две полосы движения для авто и дорожки для пешеходов.
Чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, перестроена работа городского общественного транспорта. На втором полоцком мосту создана отдельная полоса для движения этого вида транспорта. После закрытия моста эксперты помогут проанализировать потоки машин и выстроить грамотную работу светофоров. Об изменениях в расписании движения общественного транспорта жителям будут сообщать дополнительно.
Мост был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт.-0-