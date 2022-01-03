Мост через железную дорогу в Колодищах планируют построить к 2024 году

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного моста в Колодищах планируют завершить к 2024 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Колодищанского сельисполкома Григорий Зельманчук.

Строительство моста на железнодорожном переезде местные жители ждут давно, вопрос неоднократно поднимался на разных уровнях. Ежедневно люди вынуждены стоять в пробках на перегоне, пропуская поезда. Проблема особенно остра утром и вечером, когда люди едут на работу и возвращаются домой.

"Проект моста готов. Объект начинали возводить, была проведена часть земельных работ (выторфовка и насыпь), но строительство было приостановлено из-за недостатка финансов. Вместе с этим в декабре в Колодищах прошла встреча местного актива с председателем Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергеем Сивцом. На встрече подняли тему возведения моста. Нам сообщили, что он включен в программу строительства. Сроки реализации проекта выпадают на 2022-2024 годы", - рассказал Григорий Зельманчук.

Строительство моста проводится за счет средств областного бюджета. В ближайших планах - установка на объекте мостовых свай.-0-