5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" готовится выпустить первую продукцию на новой азотной станции, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Строительная площадка развернулась на участке производства азота, кислорода и сжатого воздуха цеха №12 - паровоздухоснабжения весной 2020 года. Быстрыми темпами начали возводить азотную станцию и воздушную компрессорную №4.

Станция и компрессорная позволят бесперебойно снабжать азотом высокого и низкого давления, техническим сжатым воздухом технологические установки, входящие в состав будущего комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil). "Производство газообразного азота из атмосферного воздуха будет осуществляться по технологии короткоцикловой адсорбции, которая позволит получать азот с чистотой до 99,99% объемной доли", - рассказали на Мозырском НПЗ.

Сейчас завершаются строительно-монтажные работы в основном и вспомогательных корпусах. Идет подключение и наладка электроприемников, приборов КИПиА и системы управления, монтаж и наладка вентиляционных систем, отделочные работы. В помещении машинного зала азотной станции и воздушной компрессорной №4 уже размещены две воздухоразделительные установки по производству азота низкого давления.

Испытаны на герметичность все технологические трубопроводы и емкостное оборудование, которое смонтировано вокруг здания станции и воздушной компрессорной №4. "Предварительные пневматические испытания азотом также проведены на компрессорном оборудовании и генераторах азота. Специалисты завода сейчас занимаются регистрацией сосудов, работающих под избыточным давлением", - рассказали на предприятии.

Пусконаладочные операции на АС и ВК №4 запланированы на конец марта - начало апреля. Сразу после этого будет налажен выпуск азота низкого давления, азота высокого давления, сжатого технического воздуха, воздуха КИП. Продукция сразу будет подана в заводскую сеть.

Как сообщалось, комплекс H-Oil на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит заметно увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,4 млрд. Его строительство близится к завершению.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-