14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" наладил поставки битума в Польшу и Великобританию, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На предприятии наращивают объемы производства и экспорта. По итогам июля на заводе в 1,3 раза вырос объем выпуска битума. Произведено 83 тыс. т нефтепродукта - это рекордный показатель. Такого результата удалось достичь даже несмотря на то, что первом квартале пришлось работать в условиях ограниченной поставки сырья.

В 2019 году за рубеж реализовано 518 тыс. т битума. Список традиционных рынков сбыта в прошлом году дополнил Камерун. В этом году наряду с традиционными направлениями партии полесского битума отгружены в Польшу и Великобританию. Повысился спрос на мозырский битум в Украине, где на дорожное строительство направлены значительные средства.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-