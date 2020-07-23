23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Дворца культуры ОАО "Мозырский НПЗ" провел акцию "Собери ссобойку доктору", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

По инициативе работников ОАО организована доставка еды для персонала одного из отделений городской больницы. "Отделение пульмонологии изначально приняло на себя удар во время пандемии, поэтому первая партия пиццы от поваров кафе ДК была отправлена именно туда. Такой знак внимания в адрес людей, которые заботятся о нашем здоровье, не может быть лишним в любой ситуации", - рассказали на предприятии.

На собранные коллективом ДК средства в отделение доставляли горячую пиццу. На каждой коробке оставлена визитка: "Вкусный знак внимания от работников Дворца культуры ОАО "Мозырский НПЗ". Спасибо за Ваш труд!"

Работники предприятия продолжают оказывать благотворительную помощь медучреждениям райцентра. Ранее передавали персоналу больницы защитные маски и костюмы. Их инициативу поддерживают также зарубежные партнеры. Представители азербайджанской нефтяной компании Socar Сonstruction, сотрудники которой задействованы на строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil), передали станции скорой помощи партию защитных костюмов. "Так они выразили благодарность белорусским медикам за своевременную квалифицированную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Планируется, что вскоре азербайджанская сторона повторит благотворительную акцию", - отметили в ОАО.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран мира.-0-