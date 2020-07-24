24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мусоросортировочный завод в Витебске будет введен в ближайшее время, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на заседании коллегии Минжилкомхоза по итогам I полугодия 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время (месяц - полтора) должен быть введен мусоросортировочный завод в Витебске. Это хороший объект, который позволит извлечь вторичные материальные ресурсы из коммунальных отходов и уменьшить объем захоронений", - отметил Андрей Хмель.

Министр напомнил, что в Беларуси разработана стратегия обращения с твердыми коммунальными отходами до 2035 года, она подразумевает в первую очередь создание 29 региональных центров сбора и переработки ТКО.

"Мы идем к закрытию мини-полигонов и полигонов, наша задача на этом этапе - сократить их до 29. Что касается захоронения твердых коммунальных отходов, естественно, мы стремимся к снижению объемов захоронения", - подчеркнул министр. Одним из важных направлений он назвал использование ТКО для производства RDF-топлива с целью его сжигания при производстве цемента на ОАО "Красносельскстройматериалы".-0-