17 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Мусоросжигательный завод планируют построить в Минске к 2023 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. Предполагается, что завод будет построен к 2023 году. Может быть, и раньше будет введен в строй. Мощность - около 500 тыс. кубометров. Всего в Минске образуется около 800 тыс. куб.м: часть отходов будет извлекаться раздельным сбором, органика будет отдельно, а остальное предполагается сжигать", - отметил Александр Корбут.

Как сообщалось, в 2019 году в Беларуси использовалось 22,6% твердых коммунальных отходов. Всего за год в стране образуется около 3 млн т коммунальных отходов, из них около четверти в Минске.

Проблему использования коммунальных отходов в столице планируется решать комплексно. "Захоронение отходов наносит вред экологии, и ему нужно найти альтернативу. В мировой практике есть три основных варианта - энергетическое использование, раздельный сбор мусора и компостирование. В стране будут применяться самые разные методы, но оптимальным для Минска является внедрение энергетического использования отходов. На объекте по сжиганию будут применяться современные системы очистки выбросов, осуществляться аналитический контроль, чтобы не допустить негативных последствий для окружающей среды", - ранее комментировала БЕЛТА начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова.-0-