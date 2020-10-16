Мусоровоз с краном-манипулятором презентовали в Могилеве

16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мусоровоз с краном-манипулятором для обслуживания заглубленных контейнеров презентовали сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый мусоровоз дополнен специальным краном-манипулятором, который установлен на крыше кузова. Это техническая доработка позволяет обслуживать заглубленные контейнеры для сбора мусора, исключает возможность попадания отходов во внешнюю среду, а компактные размеры машины делают ее более маневренной", - рассказал начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО "МАЗ" Юрий Пивоваров.

Как отметили специалисты, новый мусоровоз универсален. Он может одновременно обслуживать как обычные, так и заглубленные контейнеры. Общая кубатура мусоровоза - 18,5 куб.м, а масса вывозимого мусора - 6,7 т. Высота машины слегка снижена, чтобы без проблем обслуживать и частный сектор.

По словам Юрия Пивоварова, Могилев для презентации спецмашины выбрали не случайно. "В целом по республике идут работы по обеспечению комфортной жизни граждан. Это касается и установки во дворах многоквартирных жилых домов заглубленных контейнеров. Пока Могилев лидирует в этом направлении - сейчас здесь уже около 300 таких контейнеров", - отметил он.

В первую очередь новинка рассчитана на белорусский рынок.

Мусоровоз МАЗ-590425-012С (с КМУ) разработан на заводе "Могилевтрансмаш", который входит в состав холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".-0-