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Музей яйца и охотничий комплекс: "Минщина удивительная" приглашает познакомиться с Вилейским районом

Регионы 18.11.2018 | 14:01
Фото из архива
Фото из архива
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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная", посвященный Году малой родины, с 19 по 25 ноября приглашает журналистов посетить знаковые объекты Вилейского района и вновь открыть его бренды. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Так, любителей провести время на лоне природы заинтересует Вилейский опытный лесхоз. В 2002 году учреждение взяло в аренду Слободское озеро площадью 90 га, сегодня здесь организован промышленный и любительский лов рыбы. Посетители могут воспользоваться специально оборудованными для ловли местами и четырехместным вагоном-домиком, покататься на катамаране или лодке.

Также на территории лесхоза образовано охотничье хозяйство. В охотугодьях водятся лось, косуля, олень, кабан, глухарь, тетерев, бобр, заяц. Рядом с охотничьим комплексом природный родник. К услугам посетителей - комфортные гостиничные номера для проживания, баня с бассейном, мангал.

В Вилейском краеведческом музее можно познакомиться с историческим прошлым этого края. Дух Первой мировой и Великой Отечественной войны передают огромный сосновый бруствер, форма, награды и личные вещи солдат 1914 и 1941 годов, документы, фотоснимки. В отдельном здании музея, где открыт выставочный зал имени известного живописца родом из Вилейского района Никодима Силивановича, регулярно открываются выставки художников, народных мастеров, фондов музеев. В частности, здесь можно увидеть проекты "Гістарычныя вандроўнічкі", "Горка па-беларуску", "Art-Vileyka", "Тыдзень калекцыянера", где представлены соответственно белорусские традиции и промыслы, традиционный свадебный обряд, современное белорусское искусство и предметы из частных коллекций.

Интерес представляет и музей яйца, созданный в Вилейском районном Доме ремесел в 2006 году. Выставка собрала около 300 экспонатов, на каждом изображены различные портреты, пейзажи, орнаменты. Причем в музее можно не только полюбоваться на работы мастеров, но и самому попробовать разрисовать яйцо: накануне Пасхи здесь традиционно проходят мастер-классы по писанке.

Дворец культуры и городской парк приглашают на развлекательные мероприятия и праздничные концерты. Одно из наиболее ярких событий района - это ежегодный летний фестиваль молодежных субкультур "Энергия молодости" с песнями, танцами, мастер-классами, квестами и конкурсами.

Среди промышленных предприятий региона - филиал "Вилейская мебельная фабрика" ЗАО "Молодечномебель". Предприятие производит спальные гарнитуры, наборы корпусной мебели, а также столовые, прихожие, шкафы, витрины, тумбы и комоды - всего более 500 моделей и модификаций. Мебель, созданная руками вилейчан, представлена не только на белорусском рынке, но и на французском, немецком, итальянском, американском и других.

Санаторно-курортное лечение детей предлагает детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда". Постояльцы могут пройти курс массажа, ингаляционной и гидро- терапии, свето- и электролечения. Кроме того, на базе учреждения создано экологически чистое сельскохозяйственное производство, организована заготовка леса. В 2017 году введена в эксплуатацию местная фотоэлектрическая станция.

Как сообщалось, в рамках проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Объектами будущих публикаций и сюжетов станут исторические и культурные достопримечательности, а также заслуженные жители Минской области. За минувшие две недели журналисты уже открыли бренды Березинского и Борисовского районов.-0-

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