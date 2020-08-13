Музей меда появился в Березинском заповеднике

13 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Музей меда появился в Березинском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Для создания нового экологического объекта использованы материалы (ульи, рамки, оборудование и прочее), собранные из разных уголков страны. В экспозицию вошли ульи старой конструкции (борти, лежаки и другие) и современные, использующиеся на большинстве промышленных пасек по всему миру, пасечный инвентарь и оборудование, гербарии и семена медоносов, а также образцы меда. Оформлением музея занимается гродненская компания КФХ "Медовая семья".

По словам руководителя компании Андрея Рыжкова, музей даст возможность всем любителям меда приобщиться к таинственному и интересному миру пчел, попробовать на вкус мед с разных растений, узнать о развитии пчеловодства от компетентных специалистов.

"Березинский биосферный заповедник способствует сохранению естественных ареалов обитания пчел, поскольку они, как и другие опылители, позволяют воспроизводить многие растения, в том числе продовольственные культуры", - отметили в природоохранном учреждении.

Официально музей откроется 14 августа. В праздничном событии примут участие руководство заповедника, гродненской медовой компании, почетные гости, а также все желающие. В программе - экскурсия-знакомство с экспозицией и развлекательные конкурсы.-0-