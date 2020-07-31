Музей под открытым небом в нацпарке "Припятский" впервые примет гостей на фестивале "Зов Полесья"

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лясковичах завершается строительство музея под открытым небом, сообщил журналистам генеральный директор Национального парка "Припятский" Степан Бамбиза, передает корреспондент БЕЛТА.

Историко-этнографический комплекс "Музей под открытым небом" впервые примет гостей VI Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья", который пройдет в агрогородке Лясковичи 15 августа.

Постоянно действующая экспозиция предметов жизни и быта населения Полесского региона включает несколько локаций на обширной территории. Это тематические площадки, связанные с укладом местных жителей, их ремеслами: "Дом полешука", подворья "Охота и рыболовство", "Гончарство и кузница", "Лозоплетение и бондарство", обзорная башня, ветряная мельница и другие.

Не обошлось на территории комплекса и без обязательного атрибута современности - Wi-Fi, а также большой детской площадки, беседок.

Проектом было предусмотрено также расширение водного канала от реки Припять до площадки музея возле агрогородка, благоустройство набережной. Теперь теплоход может подойти к пристани. Гости нацпарка могут прогуляться по водному маршруту.

"Мы старались, чтобы люди могли приехать к нам семьями с детьми, отдохнуть на природе вдали от суеты городов, приятно провести время, отведать национальные блюда по старинным рецептурам, прокатиться по Припяти. Здесь также можно проводить мероприятия любого уровня, традиционные как для Полесья, так и для всей Беларуси", - отметил Степан Бамбиза.

Новый историко-этнографический комплекс будет работать круглый год.

По словам гендиректора, в свое время фестиваль "Зов Полесья" стал одним из факторов возрождения Полесья. "Это этнокультурное действо, начатое по инициативе Президента, соединяет социальное, экономическое, культурное и экологическое направления. "Зов Полесья" помогает как можно больше рассказать про наш край с его уникальной природой и самобытными традициями. Все делаем для людей, с душой, поэтому с каждым годом фестиваль получает все больше почитателей, он пополняется новыми идеями, развивается. И музей под открытым небом этому подтверждение. Все сделано для комфорта людей, чтобы, побывав здесь, им хотелось вернуться снова", - сказал он.

Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы.-0-