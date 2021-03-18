Музейно-педагогические занятия для школьников области будут проводить в Брестской крепости

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музейно-педагогические занятия для школьников области будут проводить в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориала Григорий Бысюк.

"Мы обратились в отделы образования, школы районов с предложением организовать посещение мемориала для патриотического, гражданского воспитания молодежи. Помимо знакомства с экспозициями, выставочными проектами предполагаются музейно-педагогические, лекционные занятия, другие мероприятия с соблюдением всех противоэпидемических мер. Думаю, ребятам это будет полезно", - отметил директор мемориала.

На инициативу музейщиков уже откликнулись Кобринский, Дрогичинский и Березовский районы. "Ожидается большое количество учащихся. Например, из Кобринского района уже заявлено не менее 60 классов примерно по 20 человек в каждом. Сейчас идет согласование графиков посещения комплекса на апрель, май, июнь", - дополнил Григорий Бысюк.

Сейчас в мемориальном комплексе работает около полусотни выставочных экспозиций. Из недавно открывшихся - музеефицированные Восточный и Пятый форты крепости. Пандемия существенно повлияла на посещаемость исторического объекта, хотя по этому показателю Брестская крепость - лидер среди музеев республики. С начала года мемориал посетили более 22 тыс. человек. В прошлом году здесь побывали свыше 220 тыс., в 2019-м - 474 тыс. посетителей.

Музейщики надеются, что снижение темпов распространения коронавирусной инфекции позволит провести памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Вот и учащиеся тамбовского Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Л.С. Демина планируют вместе с ветеранами посетить Брест 22 июня. На этот счет уже состоялись переговоры руководства администрации Тамбова и мемориального комплекса.

Сегодня же в крепости ждут делегации двух вузов - Брестского государственного технического и Белорусского национального технического университетов. Запланировано посещение Пятого форта и Музея обороны, а также квест-игра студентов на территории крепости.-0-