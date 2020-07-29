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29 июля 2020, 15:12

Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19

Во время награждения
Во время награждения
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29 июля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Уверенность в своих силах и всеобщая поддержка помогли справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали медицинские работники во время церемонии чествования в Барановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемиейБолее 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемией
Заслуженные награды за вклад в сохранение здоровья жителей региона в непростых эпидемиологических условиях, вызванных пандемией коронавируса, им вручили руководители органов государственной власти. Слова признательности были высказаны врачам, медсестрам, санитарам и водителям.

"Мы ощущали большую и теплую поддержку от жителей нашего района. Люди приходили, писали, передавали передачи. Это было очень приятно. Понимали, что в изоляции, но не остались одни", - отметила заведующая кардиологическим отделением Кобринской центральной районной больницы Ольга Радовская. За вклад в борьбу с COVID-19 врач поощрена Почетной грамотой Национального собрания. Получить такую награду для нее волнительно и очень ценно, ведь это говорит о поддержке общества и государства.

Ольга Радовская рассказала, что ее отделение было одним из первых в ЦРБ, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом. "Благодаря руководству больницы мы вступили в борьбу с инфекцией полностью экипированными, были защищены. Нас постоянно сопровождали методические рекомендации из области и республики: мы знали, что делать, как лечить и реагировать на происходящее. Было сложно, но мы справились", - подчеркнула медик. С улыбкой она добавила, что после нескольких часов в респираторе свежий воздух кажется особенно вкусным.

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной больницы Владимир Саливончик награжден медалью "За трудовые заслуги". Ее он готов разделить с коллегами. "Эта награда - оценка за доблестный добросовестный труд всей больницы: медицинских работников, обслуживающего персонала, без кого мы не смогли бы справиться. Хочется поблагодарить людей за поддержку и высокую оценку нашей работы", - сказал врач. На вопрос о сложности противостояния новому вирусу он ответил лаконичной фразой "это наша работа".

По ощущениям Владимира Саливончика, тяжелее было морально, нежели физически. "Сложно видеть, как люди болеют, насколько распространено заболевание, что оно охватывает все больше и больше человек. Если бы не надежда и поддержка, было бы тяжелее справляться с этим", - убежден он.

С неменьшей нагрузкой во время пандемии столкнулись работники лабораторий. Пациенты поступали в больницы круглосуточно, соответственно, назначений на анализы стало значительно больше. "Как и всем, поначалу было страшно. Неизвестность пугала, но мы выполняли свою работу и продолжаем сейчас, - заметила врач лабораторной диагностики, заведующая биохимической лабораторией Барановичской центральной поликлиники Ольга Гладкая. - С 20 июня начали делать экспресс-тесты как на бюджетной основе, так и платно. Делаем забор крови и проводим исследование - результат пациент может получить вечером или на следующий день".

На торжественную церемонию чествования получили приглашения более 70 медицинских работников Брестской области.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Барановичи Брестская область врачи медицина
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