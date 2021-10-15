"Мы выбираем ЗОЖ": в Витебске пройдет конкурс творческих работ для школьников

15 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском областном дворце детей и молодежи (ВОДДиМ) 19 октября пройдет областной тур конкурса творческих работ "Мы выбираем ЗОЖ - путь к успеху", в котором школьники представят видеоролики и мультипрезентации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ВОДДиМ.

В конкурсе будут участвовать ребята в возрасте от 12 до 17 лет из учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. Они покажут, как подростки ведут здоровый образ жизни, как нужно заниматься профилактикой заболеваний, и расскажут, насколько важно увлекаться физической культурой и спортом. Это будут как личные примеры, испытанные на себе стратегии и методики, так и повествование о людях, добившихся успеха на различных соревнованиях. Основная задача для юных приверженцев ЗОЖ - убедить компетентное жюри, что здорово быть здоровым, а заодно и привлечь сверстников к этой проблеме. Также в своих творческих работах участники затронут вопросы профилактики асоциального поведения и замены вредных привычек полезными.

В номинации видеороликов под общей темой "Навстречу здоровому образу жизни" было подано 30 заявок. Мультимедийные презентации "Формула успеха - здоровье" разработали 35 команд. Наиболее сложной в техническом плане считается видеоработа, так как она должна быть хорошо смонтированной, содержательной и не затянутой по времени. Есть свои особенности и в составлении мультимедийной презентации: здесь текст на смене слайдов должен быть хорошо читаемым, цеплять зрителя и иметь интересное наполнение.

Из представленных работ жюри, в которое войдут педагоги ВОДДиМ, для участия в республиканском этапе выберут по тройке победителей в каждой номинации. В ноябре будут подведены итоги финального раунда конкурса творческих работ, посвященных здоровому образу жизни.-0-