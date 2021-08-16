На 715 официально безработных Минска приходится 23 тыс. вакансий

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начало августа этого года на учете в службе занятости столицы состояли 982 человека, из них 715 безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





"В январе - июле в Минске сложилась благоприятная конъюнктура рынка труда. В службу занятости обратились 7360 граждан, из них 2792 человека зарегистрированы безработными. На учете в органах по труду, занятости и социальной защите на 1 августа состояли 982 человека, из них 715 безработных, при наличии более 23 тыс. вакансий", - рассказали в комитете. При этом месяцем ранее официально безработных было 739 человек.





Зарегистрированная безработица уже долгое время держится на уровне 0,1% к численности экономически активного населения. Это лучший показатель по стране.





За семь месяцев текущего года в активные программы содействия занятости было вовлечено 5799 граждан, из них 1889 безработных. Служба занятости помогла трудоустроиться 4901 человеку, в том числе 1205 безработным.





В оплачиваемых общественных работах участвовали 752 человека.





Субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности получили 86 безработных, 146 человек направлены на обучение.





"В период безработицы и обучения гражданам предоставлялись социальные выплаты. С начала года 1513 человек имели право на получение пособия по безработице. Его средний размер в июне этого года составил Br30,48", - добавили в комитете.





На 1 августа нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 23,1 тыс. вакансий, из них 14,8 тыс. вакансий - для рабочих (64%).





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