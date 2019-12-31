На аукционах "Витебскоблимущества" в 2019 году продано недвижимости почти на Br4,3 млн

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 106 объектов недвижимости на общую сумму почти Br4,3 млн. Об этом сегодня после завершения последних в текущем году торгов корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

По количеству реализованных объектов рост составил порядка 7% по сравнению с 2018 годом, при этом сумма вырученных от продажи недвижимости средств увеличилась более чем на 45%. Предпочтения покупателей, участвующих в торгах "Витебскоблимущества", остаются неизменными на протяжении последних лет - это здания производственного назначения. Также продолжают пользоваться спросом бывшие школы, детские сады, клубы и библиотеки в сельской местности, которые составили примерно треть проданных объектов, констатировал Павел Лукьянов.

В этом году потенциальные инвесторы наиболее активно скупали здания и сооружения, выставлявшиеся на торги с начальной ценой в одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5), на которые приходится 50% от числа проданных лотов. Еще почти 30% объектов реализованы на торгах со снижением начальной цены на 80%. Кроме того, по сравнению в 2018 годом почти в два раза выросло количество выставляемых на торги неиспользуемых объектов в Оршанском районе: из 45 лотов покупатели приобрели примерно треть.

На последнем в текущем году аукционе предприниматель Дмитрий Скинделев приобрел за Br391 тыс. бывшую автостоянку недалеко от площади Победы в Витебске с расположенными на ней двумя небольшими капитальными строениями. В состав лота включен земельный участок площадью почти 0,5 га, передаваемый в аренду на 25 лет. По словам нового собственника, на этом месте планируется возвести многофункциональный центр, в который предполагается привлечь специализированную организацию для открытия брендового объекта общественного питания, а также создать сервисный центр для автомобилей.

В январе-феврале 2020 года на торги, организованные комитетом "Витебскоблимущество", выставлено более 50 объектов недвижимости.-0-