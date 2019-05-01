На Августовском канале начал работу сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка"

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С 1 мая начал работу сезонный речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Пункт пропуска будет работать ежедневно до 1 октября. Белорусско-польскую границу здесь можно пересечь как в пешем порядке, так и на велосипеде или водном транспорте. Уже сегодня здесь началось движение туристов. Первыми в этом году путешественниками стали несколько велосипедистов из Польши.

"Границу в 2018 году здесь пересекли свыше 3 тыс. человек. Туристический поток возрос по сравнению с 2017-м на 18%", - сообщили в Гродненской региональной таможне. Около 40% туристов перемещались на велосипедах, еще 10% - водным транспортом, около половины следовали пешком.

Более 60% тех, кто воспользовался пунктом пропуска "Лесная-Рудавка", - безвизовые туристы. Парк "Августовский канал", Гродно и Гродненский район иностранцы имеют право посещать без визы на срок до 10 суток.

Как рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, с 1 мая на Августовском канале начался сезон активного туризма. К слову, вскоре путешественникам здесь будут выдавать сувенирный паспорт и предложат пройти туристический квест. На 15 страницах паспорта разместились основные точки и достопримечательности Августовского канала на белорусской и польской стороне. При посещении каждой из них турист будет получать специальную оригинальную печать. После того, как все точки будут пройдены, паспорт станет красивым памятным сувениром. На белорусской стороне, в частности, необходимо будет посетить все шлюзы канала, а также музеи, исторические памятники в его окрестностях.

Получить паспорт сможет любой турист. На белорусской территории его будут выдавать в туристско-информационных центрах Гродно и Сопоцкине. Обладателем такого паспорта можно стать и прямо на границе в сезонном пункте пропуска "Лесная-Рудавка".-0-

Фото Гродненской региональной таможни