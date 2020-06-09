На Августовском канале появятся новые места отдыха и маршруты для туристов

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые места отдыха, велосипедные и пешеходные маршруты появятся на Августовском канале. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Перспективы развития туристического потенциала канала сегодня обсуждали на рабочем совещании у председателя Гродненского облисполкома. Планируется, что на самом канале и в его окрестностях, например, неподалеку от усадебно-паркового комплекса в деревне Радзивилки, появятся новые места отдыха для туристов.

"Популярность Августовского канала как места для отдыха растет. Постоянно совершенствуется инфраструктура, создаются условия для туристов. Сейчас в районе канала доступно более 10 туристических маршрутов - велосипедных, пешеходных и водных. Планируем обустроить еще несколько новых", - отметила Татьяна Лидяева. Пешеходный маршрут появится в окрестностях деревни Немново, а к мемориалу воинам-пограничникам в деревне Доргунь обустроят веломаршрут. Расчистят подходы к некоторым дотам времен войны, расположенным в лесах в районе канала.

Подобрать маршрут помогут в обновленном туристско-информационном центре в поселке Сопоцкин. Здесь находится пункт проката и сервиса велосипедов. Взять напрокат велосипед можно также в районе шлюза Домбровка и деревни Немново. Всего туристам доступно более 100 велосипедов, в том числе детские, женские и электровелосипеды.

Режим работы пунктов проката и сервиса, контакты агроусадеб, другую необходимую туристам информацию можно найти на портале Августовского канала.-0-