На белорусско-российской границе в Дубровенском районе собралась очередь длиной почти в 5 км

31 июля, Дубровенский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На белорусско-российской границе в пункте пропуска "Редьки - Красное" (Дубровенский район) стоит 5-километровая очередь из большегрузов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Поток машин на трассе М1 начал скапливаться около 15.00. По состоянию на 20.00 очередь из большегрузов сохраняется, хотя наметилась тенденция к ее уменьшению.

Что касается легковых автомобилей, то за последние часы очередь сократилась в несколько раз и составляет несколько сотен метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения направлены дополнительные экипажи ГАИ.

Многие водители большегрузов провели в ожидании по 3-4 часа. Именно столько по состоянию на 19.00 простоял на трассе дальнобойщик Григорий. В Россию он везет из Могилева лифты, до точки назначения ему предстоит преодолеть еще 1,5 тыс. км. Но до этого не менее нескольких часов до пересечения границы. "Очень обидно, тем более никто не предупреждал о возможных задержках. Это потерянное время, а время, как известно - деньги. Тем более, ехал в среду - все было нормально", - недоволен водитель.

Белорус Александр Дановский на микроавтобусе ездит за товаром в соседнюю страну уже 15 лет. Имея опыт, старается держать ситуацию на дороге под контролем. Однако не в этот раз. "Узнал о проблеме, только попав в очередь. В новостях ничего не было. Неприятно. Не понятно, в чем функция Союзного государства, если с Европой открыл визу и поехал спокойно, а с Россией возможны такие сюрпризы. Хотелось бы более серьезного и ответственного отношения от соседей", - констатировал он. - Еще постоим часик, но не исключаю, что повернем назад".

Сергей Куляпин из России возвращается на большегрузе домой. Беларусь пересек без проблем. К ситуации старается относиться спокойно, хотя в очереди провел уже три часа и заметно нервничает. "Поинтересуюсь на границе потом, из-за чего так вышло. Понятно, когда такая же ситуация была во время пандемии. Но сейчас - есть вопросы", - поделился дальнобойщик.

На границе с Россией в Лиозненском районе ситуация спокойная, уточнили в УВД.-0-

Фото Александра Хитрова