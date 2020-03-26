На борьбу с инвазивными растениями в Гомельской области направят более Br52 тыс.

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На борьбу с инвазивными растениями в Гомельском регионе в этом году предусмотрено более Br52 тыс., сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для продолжения уничтожения борщевика Сосновского и золотарника канадского в населенных пунктах области и на землях сельскохозяйственного назначения в 2020 году выделено из областного бюджета Br52,3 тыс. Из них на борьбу с борщевиком - более Br43 тыс.", - рассказал Андрей Сущевич.

По его словам, в прошлом году ликвидацию борщевика Сосновского вели на 136,6 га. Полностью уничтожены 34 популяции более чем на 11 га. Площадь произрастания борщевика в целом по области сократилась на 15% и на конец минувшего года составила около 58 га. Увеличения территорий, занятых инвазивным растением, не допустил ни один район области.

В минувшем году в регионе выявили 147 новых мест общей площадью более 22 га, где растет золотарник канадский.

Андрей Сущевич подчеркнул, что вопрос регулирования распространения и численности инвазивных чужеродных растений остается актуальным для Гомельской области.-0-