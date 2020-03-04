На борьбу с инвазивными растениями в Гродненской области направят Br200 тыс.

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в этом году на борьбу с борщевиком Сосновского и золотарником канадским направят около Br200 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Примерно Br50 тыс. выделят на борьбу с борщевиком Сосновского. Благодаря принимаемым в регионе мерам площадь его произрастания удалось сократить с 159 га на конец 2016 года до 116 га в конце прошлого года. "По итогам проведенной в августе 2019 года инвентаризации площадь произрастания инвазивного вида уменьшилась в большинстве районов области", - отметили в комитете. Наибольшее распространение борщевик получил в Волковысском и Гродненском районах. В области поставлена задача ликвидировать в этом году не менее 20% от площади его произрастания: комбинированным и химическим способом обработают около 100 га.

Около Br150 тыс. направят на регулирование распространения и численности золотарника канадского. Пока не все районы уделяют этой проблеме достаточно внимания. Между тем площадь произрастания этого инвазивного растения в Гродненской области составила около 1,1 тыс. га. На контроле находятся 725 мест произрастания золотарника канадского, особенно в Свислочском, Слонимском и Волковысском районах.

В комитете обратили внимание, что за непринятие своевременных мер по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского и золотарника канадского составлено девять протоколов, выставлены штрафные санкции на сумму более Br700.-0-