9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс "Минск - твои яркие ассоциации" прислали 56 работ, из которых жюри выбрало победителей. Об этом сообщил сегодня журналистам директор информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Преимущественно участниками стали учащиеся вузов, ссузов, школьники, преподаватели, другие жители Минска и всей Беларуси", - сказал Алексей Русакевич.

Чаще всего в качестве символа столицы конкурсанты использовали изображение ворот Минска, Национальной библиотеки, национальный орнамент, абстрактные образы и стилизованную букву "М".

Итоги конкурса подводили с 1 по 5 июня. Были определены победители и выбраны 10 лучших работ: первое место заняла Яна Стригельская (студентка БГУИР), второе - Константин Антонюк, третье - Владимир Лось (сотрудник КПУП "Минскреклама"). Церемонию награждения организаторы планируют провести в ближайшее время. "Ознакомиться с работами можно будет на официальном сайте туристического портала Минска, где они появятся сегодня-завтра", - обратил внимание руководитель информационно-туристского центра.

По словам доцента кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ Людмилы Фокеевой, конкурс показал большую заинтересованность горожан в том, чтобы разработать бренд белорусской столицы и показать, каким видят Минск туристы. "Были представлены совершенно разноплановые работы, разные возрастные категории, откликнулись люди совершенно из разных сфер, небезразличные к тому, что будет с туризмом в Минске. Потрясающие работы, разные по стилю, по настроению, но их объединяет то, что город очень любят", - подчеркнула она.-0-