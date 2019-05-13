На летних каникулах в Гомельской области откроют 1 078 пришкольных лагерей

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На летних каникулах в Гомельской области планируют организовать работу 1 078 оздоровительных лагерей на базе учреждений образования, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Порошина, в целом оздоровительная кампания будет многоуровневая и разноплановая. Увеличится количество межведомственных лагерей, организуемых для детей различных категорий совместно с подразделениями воинских частей, погрангруппами, отделами внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, ОСВОДом, детскими и молодежными организациями и т.д. "Практически в каждом районе будут работать и профориентационные лагеря, кроме того, особое внимание уделят организации временной трудовой занятости школьников", - отметил начальник главного управления образования.

Он подчеркнул, что основной акцент во время летней оздоровительной кампании должен быть сделан на безопасности детей. "Создать все необходимые для этого условия должны не только учреждения образования, но и абсолютно все взрослые. Наша задача - сохранить здоровье и жизнь каждого ребенка. Следует в полной мере исключить беспечность, легкомыслие, вседозволенность", - считает Сергей Порошин.

Учебный год завершится 31 мая. Последний звонок прозвучит 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня, при этом никаких принципиальных изменений в их проведении нет, добавил Сергей Порошин.

Что касается обучения в гимназиях, правила приема определены указом №30 от 25 января 2018 года "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", пояснил начальник главного управления образования. При поступлении в 1-й класс гимназии, как и во все школы, в первую очередь принимают детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за учреждением. При наличии свободных мест - желающих из других микрорайонов в порядке очередности поданных заявлений. "Никаких вступительных испытаний, тестов, экзаменов, проверок не будет", - обратил внимание Сергей Порошин. Зачисление в пятые классы гимназий также проходит без испытаний. "Дети, которые сейчас учатся в 9-м классе гимназии, могут продолжить обучение в ней на третьей ступени без испытаний. А вот для поступления в 10-е и 11-е классы гимназий на свободные места из других школ необходимо сдать экзамены по предметам, изучаемым на повышенном уровне", - добавил начальник главного управления образования.-0-