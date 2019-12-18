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18 декабря 2019, 17:45

На местах следует своевременно информировать людей о волнующих их вопросах - Шулейко

Юрий Шулейко
Юрий Шулейко

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Районным властям следует своевременно информировать людей о вопросах, которые их волнуют, с которыми они обращаются. На этом сделал акцент сегодня во время личного приема граждан в Гомельском райисполкоме помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко отметил, что есть темы, и они звучали сегодня на приеме, которые могли быть решены благодаря своевременному информированию на местах. "К сожалению, некоторые из них до этого были изучены недостаточно глубоко. Районные власти должны досконально разбираться в вопросах, с которыми обращаются люди, и своевременно информировать их о тех или иных аспектах", - подчеркнул помощник Президента.

Юрий Шулейко
Юрий Шулейко

Так, на прием сегодня приехала жительница Мозыря. Ее семья получила участок в районе жилой застройки Дрозды-2. Однако ввести дом в эксплуатацию пока невозможно - возникли сложности с коммуникациями, в частности отсутствует водоснабжение. "Очень многие брали кредиты на строительство, но до сих пор вынуждены жить в съемных квартирах", - выразила обеспокоенность женщина. Как было отмечено, ряд работ уже провели на первом пусковом комплексе, на втором 140 участков будут подключены к водоснабжению во втором квартале 2020 года.

Также речь шла и о дальнейших перспективах развития данного района жилой застройки, в том числе других пусковых комплексов. Заявительница попросила, чтобы людям предоставляли больше информации о планируемых работах. Помощник Президента поддержал ее предложение - в ближайшее время с владельцами участков проведут разъяснительную встречу.

Обсуждался на приеме вопрос децентрализации системы теплоснабжения микрорайона Восточный Гомеля. Необходимость децентрализации была продиктована тем, что прежняя система отопления признана аварийной, на теплотрассе фиксировались высокие тепловые потери, нередко случались прорывы. Из 50 квартир работы по установке отопительных котлов до сих пор не начаты только в одной, хотя и проекты, и оборудование для жильцов предоставляются бесплатно. По словам проживающей в квартире женщины (матери собственницы квадратных метров), провести установку котла сейчас не представляется возможным: ей необходимы операции на глазах. Женщина уже без тепла, обогревается на кухне. Юрий Шулейко по телефону связался с дочерью заявительницы. "Дети должны заботиться и отвечать за родителей, как и родители за детей", - напомнил он. Помощник Президента выразил непонимание позиции дочери, ведь ее мать осталась без тепла. "А что, если завтра будет минус 20, скажите, что будет?" - задал резонный вопрос помощник Президента. Прозвучавшие со стороны собственницы жилья доводы не были убедительными. Юрий Шулейко предложил несколько вариантов в сложившейся ситуации: либо временное переселение матери в общежитие, либо оперативное проведение ей операции, чтобы в присутствии собственника максимально быстро установить необходимое тепловое оборудование.

На приеме жительница Мозыря Екатерина Зданкевич
На приеме жительница Мозыря Екатерина Зданкевич

Внук Героя Социалистического труда Григория Котлярова попросил увековечить память дедушки - установить надмогильный памятник в деревне Ягодное Ветковского района. Как отметили представители местного райисполкома, уже подготовлено эскизное решение памятника, составлено соответствующее ходатайство. После того как будет выделено финансирование, приступят к дальнейшим работам. "Доведите работу до конца. Вопрос на контроле", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Обратилась к помощнику Президента индивидуальный предприниматель из Гомеля, которая организует автостоянку на 70 мест в промзоне областного центра. Женщина пояснила, что ранее платила арендную плату в $130-140. В 2018 году по новому допсоглашению сумму аренды подняли до $2800. Заявительница пояснила, что участок относится к общественно-деловой зоне, а ИП не входит в число субъектов, которые в данной ситуации попадают под льготные условия. "Однако предназначение земельного участка не изменилось, а столько прибыли автостоянка не дает", - посетовала гомельчанка. Она также рассказала, что из ИП уже переоформилась в организацию, однако за переходное время образовался долг. Юрий Шулейко поручил еще раз детально изучить данный вопрос в плоскости законодательства, параллельно составить ходатайство о предоставлении рассрочки по уплате образовавшего долга, о которой просила обратившаяся.

Жительница агрогородка Красное Гомельского района рассказала, что с момента ее предыдущего обращения к помощнику Президента в населенном пункте сделали остановку для общественного транспорта, но только в одном направлении, ее просьба - оборудовать остановку и в обратном. Также женщина отметила, что в агрогородке отремонтировали дорогу, сделали пешеходные дорожки. Сегодня она обозначила другой проблемный адрес - улица Колхозная, где расположен участок сельчанки. По ее словам, дорогу периодически заливает, а подворье подтапливает. Для подсыпки женщина уже купила 20 т земли, но хотела бы, чтобы соответствующие службы отсыпали зеленую зону. Однако в таком случае возможно подтопление других участков, опасаются специалисты.

"Вопрос остановки со стороны города проработают, запланируют на следующий год. Что касается подтопления участка, ситуацию детально промониторят, чтобы принять верное решение весной", - сказал Юрий Шулейко.

Также на приеме поднимались темы благоустройства и озеленения деревни Старые Дятловичи, невыплаты денежных средств за поставленную продукцию, земельные вопросы. По многим аспектам даны компетентные разъяснения, а также конкретные поручения, вопросы взяты на контроль.-0-

Фото Сергея Холодилина

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