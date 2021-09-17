На месте концлагеря "Береза-Картузская" реконструировали мемориал и создали музей

17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. На месте концентрационного лагеря "Береза-Картузская" реконструировали памятный знак и создали музей. Их открыли сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

В Березе-Картузской в 1934-1939 годах располагался концлагерь. Там были заключены люди, которые выражали свое несогласие с польской властью. На его месте в середине прошлого века в память об узниках установили обелиск, который в нынешнем году реконструировали. Доминантой мемориала стал существующий памятный знак. К нему добавили две гранитных плиты, изображение на которых напоминает о стенах и колючей проволоке концлагеря. К мемориалу ведет дорожка, уложенная шестигранной плиткой - трилинкой. Такую изготавливали узники в Березе-Картузской.

Участники церемонии возложили цветы к подножию мемориала, почтили память узников минутой молчания. Березовские школьники сделали забор земли, чтобы потом передать ее в крипту Храма-памятника в честь Всех святых в Минске. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что этот концлагерь - трагическая страница в истории Березы и региона. Условия там были созданы жесткие. Делалось все, чтобы подавить волю заключенных и заставить их отказаться от своих взглядов.

"Сегодня мы возвращаемся к тем событиям, чтобы еще раз напомнить живущим и будущим поколениям о необходимости ценить мир и независимость на своей земле. Только память о прошлом позволяет не допустить повторения горьких уроков истории, - подчеркнул он. - Этапы становления нашей страны прошли нелегко. Западная Беларусь 18 лет была под польским гнетом. Но историческая правда восторжествовала: 17 сентября 1939 года белорусский народ воссоединился. День единения, наверное, будет одним из главных наших праздников".

В нескольких метрах от обновленного памятника в здании так называемых красных казарм создали музейную экспозицию. Именно там находился концлагерь. Выставка погружает в царившую там драматическую атмосферу. Например, реконструированы камера узников, одиночная камера. В экспозиции представлены подлинные фотографии здания и политзаключенных, документы, транспаранты и листовки, воспоминания и личные вещи узников. Березовский историко-краеведческий музей использовал свои фонды. Материалами с коллегами поделились Национальный исторический и Брестский областной краеведческий музеи.

"Это временная экспозиция. Там представлен макет будущей постоянной экспозиции, художественно-архитектурный проект уже готов. Дополним ее новыми макетами и средствами визуализации", - рассказала директор Березовского историко-краеведческого музея Татьяна Левонюк.

На вечер в Березе запланирован концерт, посвященный Дню народного единства. На него приглашены делегации со всех городов и районов Брестской области.-0-