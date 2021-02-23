На Мозырском НПЗ готовят к запуску комплекс H-Oil

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ поэтапно готовят к запуску установки строящегося комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На Мозырском НПЗ подчеркнули: несмотря на сильные морозы, специалистам удалось сохранить высокий темп при завершении строительно-монтажных работ и подготовке к пуску. "Установившийся температурный режим при соблюдении дополнительных мер позволяет продолжать монтаж трубопроводов и их подготовку к испытаниям. На реакторном блоке секции 200 КУГ ведется монтаж трубопроводов обвязки эбуляционных насосов реакторов гидрокрекинга. Одновременно аналогичные работы проводятся на секции 300. На реакторном блоке секции 200 строители приступили к монтажу лифта, который будет доставлять персонал на верхнюю площадку обслуживания аппаратов реакторного блока. Попасть с его помощью на 50-метровую высоту можно будет без существенных затрат сил и времени", - уточнили на предприятии.

Пониженная температура воздуха накладывает существенные ограничения на проведение испытаний трубопроводов. В зависимости от погодных условий проводятся гидравлические (с применением антифризов) и пневматические испытания смонтированных линий.

Также уделяется большое внимание вопросам подготовки и обучения технологического персонала на новом объекте. Так, на компьютерном тренажерном комплексе гидрокрекинга проводились работы по его проверке и наладке перед сдачей в эксплуатацию. "В проведении наладки непосредственное участие приняли старшие операторы секций 100-300 и секций 400-500 КУГ. Это позволило приблизить степень реализации модели установки на максимально достижимый уровень, а персоналу одним из первых изучить установку на компьютерном тренажере и получить свой первый опыт управления технологическим процессом гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков", - рассказали на предприятии.

На протяжении последних двух недель представители лицензиара установки, французской компании, проводят инспекцию аппаратов и проверку схем монтажа трубопроводов на соответствие базовому проекту. Технология H-Oil предъявляет особые требования к аппаратурному оформлению установки.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,4 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-