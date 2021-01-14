На Мозырском НПЗ модернизировали вакуумный блок битумной установки

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" завершил модернизацию вакуумного блока на установке производства битума нефтехимического производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Как уточняется, сейчас он находится на нормальном технологическом режиме. "При модернизации также заменена технологическая печь. Новое оборудование отличается повышенным КПД, имеет автоматизированную систему контроля за выбросами в атмосферу, оснащено современными приборами КИП, обладает рядом других преимуществ. Например, новая печь значительно более энергоэффективна", - рассказали на предприятии.

Благодаря модернизации вакуумного блока повысится безопасность эксплуатации установки производства битума в целом.

ОАО "Мозырский НПЗ" поступательно наращивает объемы производства и экспорта битума. Так, рост выпуска битума в прошлом году составил 118% к уровню 2019 года. Основное направление экспорта полесского битума - Украина.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-