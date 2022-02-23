23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из участков Витебска за четыре часа проголосовали около 150 человек. Об этом рассказал наблюдатель на участке №21 областного центра Сергей Гапоненко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Очень продуктивный день был вчера. Я дежурил с 10.00 до 14.00, и за это время на нашем участке проголосовали около 150 человек. Поскольку наш участок находится в главном корпусе Витебской государственной академии ветеринарной медицины, то голосовали в основном студенты. Многие из них впервые участвовали в подобной кампании, за что получили небольшой памятный сувенир от комиссии", - отметил наблюдатель.

По его словам, приятно было видеть, что ребята активно идут на участок. "Это значит, что они не равнодушны к происходящему в стране событию", - поделился своим наблюдением Сергей Гапоненко.-0-