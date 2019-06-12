На одну арендную квартиру госжилфонда в Минске поступает до 200 заявок

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье в Минске востребовано, на одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Около 60% предлагаемого арендного жилья госжилфонда предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При отсутствии претендентов из числа очередников заселиться могут и другие категории граждан. Примерно 30% арендного жилфонда предназначено для тех, кто имеет первоочередное право на его получение. В их числе молодые специалисты, служащие, которые получили образование за счет республиканского или местного бюджетов, работники при назначении на должность в случае переезда из другого населенного пункта. Около 10% арендных квартир выделяется военнослужащим и приравненным к ним лицам.

Ольга Герман отметила, что рынок арендного жилья в республике развивается с 2014 года. Новая редакция Жилищного кодекса, которая принята в мае текущего года, систематизирует правовые нормативные акты в сфере жилищных правоотношений, в том числе корректирует вопросы регулирования арендного жилья.

В целом арендный жилищный фонд в республике, по данным на 1 апреля, насчитывает 142 тыс. 410 квартир, из них 121 тыс. - те, которые ранее относились к служебным жилым помещениям, предоставлялись по договорам найма. В 2019 году планируется построить еще 135 тыс. кв.м арендного жилья, больше всего в Гродненской (33,25 тыс. кв.м), Гомельской (28,35 тыс. кв.м) и Брестской (26,25 тыс. кв.м) областях. В Минске введут в эксплуатацию 11,4 тыс. кв.м, в Минской и Витебской областях - по 10,5 тыс. кв.м.-0-

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