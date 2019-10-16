На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют лагерь с круглосуточным пребыванием детей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 октября 2019
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:21 В Беларуси расширили возможности трудоустройства людей, стоящих на учете у нарколога Общество
15:58 Туристический портал создают в Брестской области Технологии
15:54 Робот-курьер начал работу в компании Agility Robotics - видео Технологии
15:50 Белорусские, польские и немецкие спасатели проведут совместные учения в Брестской области Регионы
15:38 Команда БГУ стала чемпионом Беларуси на международной олимпиаде "ИТ-Планета" Общество
15:34 Институт исследования Беларуси открыт в Китае Общество
15:28 О взрывном устройстве в Гомеле сообщила школьница из Добрушского района Происшествия
15:16 На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют лагерь с круглосуточным пребыванием детей Регионы
15:16 Срок санации ОАО "Конфа" продлен до 1 ноября 2024 года Экономика
15:12 Белорусские самосвалы выходят на рынок Индии Экономика
15:03 О чем говорят картины? Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный выставке "Художник и город" Общество
15:03 Определились первые победители международного турнира по фигурному катанию в Минске Спорт
15:00 Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС Экономика
14:59 Боксер Николай Веселов 19 октября будет защищать чемпионский пояс WBA Continental Спорт
14:53 Гомельчанка перевела на счета виртуальных мошенников более Br46 тыс. Происшествия
14:46 Мобильная дойка: практичный агрегат на базе мотоблока создали в Гродненском районе Регионы
14:46 В Брестской области посадили деревьев почти в 8 раз больше, чем предусмотрено на год Регионы
14:43 Развитие инфраструктуры Национального аэропорта поспособствует улучшению бизнес-климата Минска Регионы
14:39 Белорусские военные на учении КСОР ОДКБ отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований Общество
14:38 Соловей: задача местной власти - поддержать желание людей развивать фермерское хозяйство Регионы
14:12 В минской больнице наркоман похитил у медработников около Br490 Происшествия
14:11 В Каталонии сторонники независимости начали "Марш за свободу" В мире
14:06 На Всемирных военных играх в Китае выступят 14 белорусских боксеров Спорт
14:06 Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме - Назаров Экономика
14:00 Сейв 19-летнего вратаря минского "Динамо" попал в топ-10 минувшей недели чемпионата КХЛ Спорт
13:59 Лидчанин хотел почитать переписку бывшей жены в соцсетях и стал фигурантом уголовного дела Происшествия
13:58 В Кобрине возбудили уголовное дело: водитель сбил пешехода и оставил его в опасности Происшествия
13:54 Доллар и российский рубль на торгах 16 октября подешевели, евро подорожал Экономика
13:46 Белорусская милиция в этом году изъяла почти 500 кг наркотиков и психотропов Происшествия
13:32 В Бобруйске произошли три ДТП, в которых пострадали дети Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
16 октября 2019, 15:16

На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют лагерь с круглосуточным пребыванием детей

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар.

Оздоровление на базе таких лагерей считается наиболее эффективным. Правда, ранее в регионе оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием открывались лишь на летних каникулах.

"Во время осенних каникул первый такой лагерь начнет работу в Мостовском районе. Оздоровление здесь пройдут 35 детей. Лагерь расположен в деревне Пацевичи. База его располагает всем необходимым, в том числе есть отопление", - рассказал Анатолий Гончар. Он подчеркнул, что подобную практику планируется расширить. Уже на зимних каникулах на базе оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием отдохнут около 300 детей. Откроются такие объекты в Гродно и Гродненском районе. Прорабатывается вопрос организации подобного отдыха и в других районах области.

"Гродненская область - лидер в стране по количеству отдохнувших летом детей. В лагерях различного типа летом текущего года оздоровились 63,6 тыс. детей (56,5% от всех детей области), что на 4 тыс. больше, чем годом ранее", - рассказал Анатолий Гончар. Он подчеркнул, что регион находится на лидирующих позициях и по качеству оказываемых услуг. Например, по итогам летнего оздоровительного сезона в конкурсе на лучший бюджетный лагерь Гродненская область в четырех номинациях завоевала три первых и одно второе место. В частности, лучшим оздоровительным загородным лагерем в стране стал "Орленок" (Сморгонский район). Первое место за лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы присуждено гродненскому лагерю "Зорька юбилейная". Лагерь "Сузорье", расположенный в Гродненском районе, стал лучшим в организации медицинского обеспечения. Второе место в номинации на лучшую организацию питания занял лагерь "Дружба" Ошмянского района.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область дети здоровье курортное лечение
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Белорусские, польские и немецкие спасатели проведут совместные учения в Брестской области
Мобильная дойка: практичный агрегат на базе мотоблока создали в Гродненском районе
Фото из архива В Брестской области посадили деревьев почти в 8 раз больше, чем предусмотрено на год
Фото из архива Развитие инфраструктуры Национального аэропорта поспособствует улучшению бизнес-климата Минска
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: задача местной власти - поддержать желание людей развивать фермерское хозяйство
Светлогорский ЦКК. Фото из архива Завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске введут в эксплуатацию до 1 декабря
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси
Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта
Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"
Топ-новости
Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством
"Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса
Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет в БЕЛТА 17 октября
ФОТОФАКТ: Сбор клюквы проходит в Брестской области
Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме - Назаров
Беларусь входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой
В центре Витебска перевернулся грузовик после столкновения с микроавтобусом
Военно-экономическая конференция ОДКБ пройдет в Москве 23 октября
Совет глав правительств СНГ на заседании в Москве рассмотрит концепцию по цифровому развитию
Температурные рекорды побиты 15 октября в Бресте и Гомеле
МИД: переговоры по присоединению Беларуси к ВТО идут по плану, в октябре будут консультации с США
Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября
Туристический портал создают в Брестской области
Румас: ситуация с экспортом непростая и не может устраивать
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.