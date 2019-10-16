На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют лагерь с круглосуточным пребыванием детей

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На осенних каникулах в Гродненской области впервые откроют оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар.

Оздоровление на базе таких лагерей считается наиболее эффективным. Правда, ранее в регионе оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием открывались лишь на летних каникулах.

"Во время осенних каникул первый такой лагерь начнет работу в Мостовском районе. Оздоровление здесь пройдут 35 детей. Лагерь расположен в деревне Пацевичи. База его располагает всем необходимым, в том числе есть отопление", - рассказал Анатолий Гончар. Он подчеркнул, что подобную практику планируется расширить. Уже на зимних каникулах на базе оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием отдохнут около 300 детей. Откроются такие объекты в Гродно и Гродненском районе. Прорабатывается вопрос организации подобного отдыха и в других районах области.

"Гродненская область - лидер в стране по количеству отдохнувших летом детей. В лагерях различного типа летом текущего года оздоровились 63,6 тыс. детей (56,5% от всех детей области), что на 4 тыс. больше, чем годом ранее", - рассказал Анатолий Гончар. Он подчеркнул, что регион находится на лидирующих позициях и по качеству оказываемых услуг. Например, по итогам летнего оздоровительного сезона в конкурсе на лучший бюджетный лагерь Гродненская область в четырех номинациях завоевала три первых и одно второе место. В частности, лучшим оздоровительным загородным лагерем в стране стал "Орленок" (Сморгонский район). Первое место за лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы присуждено гродненскому лагерю "Зорька юбилейная". Лагерь "Сузорье", расположенный в Гродненском районе, стал лучшим в организации медицинского обеспечения. Второе место в номинации на лучшую организацию питания занял лагерь "Дружба" Ошмянского района.-0-