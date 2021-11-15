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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске сегодня временно ограничат движение для проведения следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
С 19.00 до 21.00 вблизи дома №12 по Партизанскому проспекту в Минске запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое ранее произошло на данном участке. В указанный период времени будет частично ограничено движение в нескольких направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-