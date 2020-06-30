На первом в Витебске аукционе по продаже земли с недостроенным жильем продано три участка

30 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На первом в Витебске аукционе по продаже земельных участков с недостроенными жилыми домами реализовано три лота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ККУП "Витебский областной центр маркетинга", которое выступило организатором торгов.

Интерес к предметам аукциона проявили четыре участника. При этом только двоим из них пришлось побороться за один лот. Он расположен по ул.Малиновой в районе жилой застройки Тулово. В результате цена продажи выросла в 1,5 раза и превысила Br38,2 тыс. Такую сумму победитель предложил за дом со степенью готовности 3% и площадью застройки 111,18 кв.м, а также земельный участок почти 0,1 га, продаваемый в частную собственность.

Еще два участника торгов оказались единственными претендентами на покупку недостроенного жилья и земельных участков по улицам Оранжерейной и Лесопарковой. Они согласились приобрести предметы аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, что составило соответственно около Br35,5 тыс. и Br26,3 тыс.

По результатам торгов выручено почти Br100 тыс., из которых более Br80 тыс. поступит в городской бюджет от продажи земли в собственность, остальные деньги должны быть перечислены бывшим владельцам недостроя.

Всего на торги выставлялись 9 земельных участков (от 0,1 до 0,15 га) и расположенные на них дома в различной степени готовности (от 3% до 59%). Начальная цена лотов составила от Br17,8 тыс. до Br51,4 тыс. Предметы аукциона изъяты по решению суда у бывших владельцев, которые не завершили строительство жилья в установленные законодательством сроки. В целом на это отводится 8 лет с учетом возможности продления срока строительства и консервации объекта.

По данным отдела архитектуры и строительства Витебского горисполкома, всего в 2019 году было выявлено более 200 незавершенных строительством жилых домов, сроки возведения которых истекли. Из их числа 11 объектов изъято по решению суда. По остальным объектам устанавливаются собственники, проводится работа по оценке незавершенного строительства, а также готовятся материалы для отчуждения недвижимости в судебном порядке.-0-