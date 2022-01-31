На поддержку детей медиков Гродненской области отраслевой профсоюз в 2021 году направил Br445 тыс.

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На поддержку детей медработников Гродненской области отраслевой профсоюз в 2021 году направил Br445 тыс. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

В прошлом году во время акции "Профсоюзы - детям" было выделено Br445 тыс., что на треть больше, чем годом ранее. Вклад первичных профсоюзных организаций составил около Br430 тыс., оставшаяся часть - деньги областного комитета.

"Проявляя заботу о членах профсоюза, мы уделяем особое внимание их детям. Выделяем средства на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря, оказываем материальную помощь к началу учебного года, а также организуем мероприятия к Новому году, Международному дню защиты детей и другим праздникам, творческие конкурсы, экскурсии", - рассказал Владислав Голяк.

В эту сумму также входят средства, перечисленные подшефным детским учреждениям. В частности, спонсорская помощь оказана Гродненскому областному специализированному дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики и социально-педагогическому центру Мостовского района.

Кроме того, во время акции "Профсоюзы - детям" организация выделила средства для выплат именных стипендий воспитанникам профсоюзных спортшкол. На укрепление материально-технической базы СДЮШОР профсоюзов "Юность" направлено Br1 тыс.-0-