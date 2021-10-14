На полигоне Брестский завершается тактическое учение 103-й Витебской воздушно-десантной бригады

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский завершается батальонное тактическое учение парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"В течение трех дней витебские десантники вели разведывательно-боевые действия на занятой условным противником территории, вступали с ним в бой, преодолевали водную преграду, уничтожали вражеский склад с боеприпасами, а также проводили разведывательные мероприятия с помощью беспилотных авиационных комплексов", - отметили в ведомстве.-0-