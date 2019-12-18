18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На праздничных площадках Гомеля проверили безопасность елочной иллюминации. Об этом сообщил на брифинге начальник Гомельского городского отдела по ЧС Александр Асадчий, передает корреспондент БЕЛТА.

Два года назад в областном центре в новогодний период загорелись две елки. По заключению следствия, причиной возгораний стало нарушение эксплуатации электрооборудования, которое было использовано в качестве иллюминации. После этих случаев в Гомеле принимаются дополнительные меры по безопасности мест празднования, где установлены новогодние деревья.

К Новому году в разных районах Гомеля установлены 23 елки. "Каждую из них обследовали представителями всех ответственных служб: энергонадзора, МЧС, коммунальных служб. На разных этапах было отслежено, как устанавливались и украшались деревья, правильно ли подключена иллюминация. По результатам контроля оформлены итоговые акты с прикреплением сертификатов на материалы (включая подтверждение о прохождении испытаний) и электрооборудование (иллюминацию)", - рассказал Александр Асадчий. Такое решение было принято на уровне местной власти. "Важно работать на предупреждение, чтобы не повторять прежних ошибок", - подчеркнул начальник городского отдела по ЧС.

Со стороны подразделений МЧС предусмотрен комплекс мероприятий по усилению надзорной, пожарно-профилактической деятельности в новогодние и рождественские праздники. В это время проводится мониторинг мест массовых гуляний на соответствие противопожарного состояния.

Еще одно немаловажное направление - безопасность при использовании пиротехники. Совместно с правоохранителями работники МЧС проводят рейды по точкам реализации этой новогодней продукции. Специалисты изучают, как продавцы соблюдают перечень требований, включая условия хранения, недопущение продажи пиротехники детям младше 15 лет. При фиксации нарушений правоохранители имеют право изымать товар. Любителям ярких зрелищ в МЧС рекомендуют приобретать только сертифицированные бенгальские огни, салюты и фейерверки в специализированных магазинах и использовать, строго соблюдая инструкцию. По словам Александра Асадчего, в прошлом году травмы от пиротехники в Гомельской области получили несколько детей и подростков. Родители должны держать эту ситуацию на особом контроле.

Начальник городского отдела по ЧС подчеркнул, что ежегодно не теряют актуальности возгорания из-за попадания петард в открытые окна. Чаще всего такие пожары происходят по случайности или детской шалости. Изредка бывают мелкие инциденты из-за короткого замыкания иллюминации сомнительного качества. К счастью, они обходятся без серьезных повреждений и травм.

В новогоднюю ночь работники подразделений МЧС и других ведомств будут дежурить в местах с массовым пребыванием людей. Однако гарантом безопасности в каждом конкретном случае специалисты называют личную ответственность и благоразумие отмечающих праздник.-0-