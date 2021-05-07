На Привокзальной площади в Минске появится интерактивная остановка

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил профильному комитету разработать проект интерактивной многофункциональной остановки для пассажиров общественного транспорта. Ее установят на Привокзальной площади в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идею разместить современный остановочный пункт предложил директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, однако при его разработке возникло несколько проблем. "Столкнулись с трудностями по согласованию замены старого пункта на новый, предложили другое место для установки, но, как выяснилось, оно тоже не подходит", - сказал он.

Как отметил Александр Дорохович, железнодорожный вокзал является визитной карточкой столицы. Он производит первое впечатление о городе на его гостей, поэтому идея установки возле него интерактивной многофункциональной остановки для пассажиров общественного транспорта хорошая. В соответствии с этим заместитель председателя поручил комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома за две недели разработать проект остановочного пункта, который будет устраивать с точки зрения места архитектуры, функциональности и безопасности.

Первая интерактивная остановка для пассажиров общественного транспорта была установлена в Минске в 2019 году у выхода из станции метро "Немига" со стороны Верхнего города.-0-