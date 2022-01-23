На пути к профессии: с молодежью в Могилеве проведут профориентационное занятие

23 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Практическое занятие с молодежью "Ориентир в мире профессий" пройдет в Могилеве 26 января. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.
Во время занятия участникам будет предоставлена самая разнообразная информация о профессиях, которые сейчас больше всего пользуются спросом на рынке труда.
"Участникам встречи расскажут о методах самостоятельного поиска работы, составлении резюме, подготовке к собеседованию с потенциальным нанимателем. Кроме этого, будут затронуты и вопросы правовой грамотности, касающиеся трудоустройства", - рассказали организаторы.
Начало практического занятия в 11.00. Оно пройдет по адресу: Могилев, ул. Космонавтов, 17. Справки по телефону: 8 (0222) 41-88-09, 8 (0222) 76-67-73 и 8 (0222) 41-88-16.-0-