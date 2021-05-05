5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Сергей Тур, передает корреспондент БЕЛТА.

"На таких больших кладбищах, как Северное, "Колодищи", "Михановичи", Чижовское, установили дополнительные большегрузные 20-тонные контейнеры. Это позволит гражданам своевременно приносить туда мусор для того, чтобы можно было его вывезти. Это самая главная задача для наших работников - чтобы в эти дни, как можно меньше было мусора на кладбищах, который скапливается после того, как приходят родственники и наводят порядок на захоронениях своих близких, - рассказал Сергей Тур. - Вторая задача: мы обращались уже через средства массовой информации, чтобы в эти дни, как до, так и после Радуницы, люди не посещали массово кладбища. Это связано с профилактическими мероприятиями по COVID-19. Также продлена работа по уборке мусора. Если у нас мусор вывозится до 17.00-18.00, то в эти дни наши работники будут работать до 22.00. И вывоз мусора также будет организован в это время".

На каждом кладбище будут находиться представители администрации спецкомбината. "Поэтому граждане могут спокойно обращаться в администрацию кладбища по любым вопросам, - отметил замдиректора. - В ведении спецкомбината 24 кладбища, Минский крематорий, поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы после Радуницы в течение недели весь мусор с территории кладбищ был вывезен".-0-