На ремонт дорог Витебской области в 2021 году выделено более Br5 млн

29 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На 2021 год на ремонт дорог Витебской области из республиканского и областного бюджетов выделено Br5 млн. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, на сессии облсовета депутатов председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Шидловский.

На 31-й внеочередной сессии Витебского областного Совета депутатов принимали решение по региональному комплексу мероприятий по реализации госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы.

"Когда обсуждалась данная программа, мы вносили свои предложения, в частности по финансированию ремонта и приведения в порядок дорог Витебской области. В этом году планируется увеличить объем средств на дорожно-ремонтные работы, и общая сумма, выделенная на эти цели, составит более Br5 млн. Финансирование поступит как из республиканского, так и из областного бюджета", - отметил Александр Шидловский.

Он добавил, что на Витебщине протяженность дорог более 15 тыс. км. Из них 7 тыс. км имеют гравийное покрытие. "Такая плотность дорог не позволяет дойти до каждого населенного пункта и провести высококачественный ремонт вовремя. Но задача на текущую пятилетку стоит в проведении дорожно-ремонтных работ по новым технологиям, что позволит существенно повысить качество и увеличить срок службы дорожного полотна", - подчеркнул председатель комитета по архитектуре и строительству.

За 2021-2025 годы планируется отремонтировать около 1,3 тыс. км местных автомобильных дорог, реконструировать восемь дорожных сооружений. Не менее 25 км дорог будут отремонтированы с использованием современных технологий и материалов. Также в Витебской области будет вестись строительство обходной дороги около Полоцка, где задействуют местные стройорганизации.-0-