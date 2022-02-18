На ремонт и реконструкцию домов-интернатов Гродненской области в 2021 году затрачено более Br357 тыс.

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На финансирование капитальных вложений домов-интернатов в Гродненской области за 2021 год затрачено более Br357 тыс. программных бюджетных средств. Об этом перед расширенным заседанием коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома рассказала его председатель Ольга Седельник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение прошлого года проведены капитальный ремонт и модернизация пищеблока в Добровольском доме-интернате для престарелых и инвалидов, завершена модернизация автоматической пожарной сигнализации в Козловщинском и Мурованском психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Приобретены 15 единиц технологического оборудования, автомобиль. И работа по укреплению материально-технической базы учреждений останется одной из приоритетных для профильной службы области.

"Этому вопросу в 2021 году было уделено большое внимание. После реконструкции было переведено в новое здание отделение Лидского территориального центра социального обслуживания населения; за счет средств инвестиционной программы Гродненской области открыт Центр досуга и творчества для инвалидов в Волковысском районе; выполнен текущий ремонт здания, переданного в оперативное пользование Свислочского центра социального обслуживания населения", - добавила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В Гродненском регионе в 2021 году продолжалось развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания. На 1 января 2022 года в области функционировали 62 замещающие семьи, помощь в которых получали 63 человека пожилого возраста, в том числе инвалиды. Заключен 21 договор с негосударственными некоммерческими организациями на реализацию государственного социального заказа. Помощь получили 1206 человек (в 2020 году - 1038).

Как прозвучало на расширенном заседании коллегии, в 2021 году государственная адресная социальная помощь была предоставлена 30 тыс. граждан на сумму Br13,8 млн, проведены ремонтные и противопожарные работы в домовладениях 2177 ветеранов, одиноких граждан пожилого возраста и одиноких инвалидов 1-й и 2-й групп на сумму Br204,2 тыс. программных бюджетных средств. В прошедшем году через систему комитета выдано более 5 тыс. технических средств социальной реабилитации на сумму Br1,1 млн, и работа в этом направлении будет продолжена.-0-