На строительство в Полоцке нового детского сада с бассейном будет затрачено более Br8,5 млн

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19 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В полоцком микрорайоне Аэропорт возведут детский сад на 200 мест, на его строительство будет затрачено более Br8,5 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Полоцком райисполкоме.В молодом микрорайоне Полоцка благодаря интенсивной жилой застройке растет количество молодых семей и детишек. Здесь есть три учреждения дошкольного образования общей вместимостью в 950 мест, куда ходят малыши от 2 до 7 лет. Однако этого недостаточно для растущего микрорайона. Еще около 200 мальчиков и девочек записаны в очередь на детсад, и 135 из них родители пока вынуждены водить в другие микрорайоны. "Проект строительства нового детского сада предусматривает возведение современного уютного здания на 200 мест, 55 из которых будет предназначено для детей ясельного возраста (таких будет 4 группы), а также 24 места для ребят с ослабленным здоровьем (2 группы)", - отметили в райисполкоме.Это будет трехэтажное здание сложной формы, состоящее из функциональных блоков: помещения групп, медицинский блок, постирочная, пищеблок, бассейн, физкультурно-оздоровительный блок, блок эстетического воспитания, служебно-бытовые помещения. Блок эстетического воспитания будет располагаться на верхнем этаже и включать в себя зал для музыкальных занятий, универсальное помещение для детского творчества и компьютерную комнату на три места.На прилегающей территории будут благоустроены детские групповые площадки и для старших, и для младших групп, спортивные площадки, площадка для обучения детей правилам дорожного движения и площадки хозяйственного назначения. Их украсят малыми архитектурными формами. Новый детский сад не только будет находиться в шаговой доступности, но и обеспечит коррекционную направленность образовательного процесса.По плану строительство востребованного современного дошкольного учреждения завершится к следующему учебному году.-0-