На субботнике в Витебске заложили Аллею Славы

20 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня заложили Аллею Славы в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным объектом субботника в областном центре с участием председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, руководства области и города стал парк 1000-летия Витебска за Дворцом спорта. Здесь более 140 участников акции устанавливали бордюры, укладывали плитку, занимались озеленением территории. Также была заложена Аллея Славы в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вдоль пешеходных дорожек высадили около 500 деревьев, установили памятный знак.

"На малой родине приятно бывать. Витебщина для меня всегда была родной и таковой остается. Моя жизнь связана с этим регионом. Кем бы ты ни стал и где бы ты ни был, надо помнить, откуда ты вышел, - сказала Владимир Андрейченко. - Субботник в Беларуси - это не разовая акция, а сложившаяся традиция, которая объединяет общество".

Благоустройство парка будет продолжено. В будущем здесь появятся велодорожки, малые архитектурные формы, всего высадят более 1000 деревьев и кустарников. Для защиты от вандалов здесь установлено видеонаблюдение. "Площадь парка более 19 га, только протяженность пешеходных дорожек свыше 4 км. Специалисты старались при их проектировании учесть тропинки, которые были проложены жителями микрорайона. Это будет прекрасное место отдыха. Надеюсь, что основные работы выполним в этом году", - отметил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.

Мэр добавил, что со временем здесь могут появиться детские аттракционы, летняя сцена и другие объекты для развлечений.-0-

Фото Олега Климовича