На Светлогорском ЦКК утвердили методики измерения газов, образующихся при производстве

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть методик выполнения измерений газов, образующихся в процессе производства, разработали и утвердили для контроля экологической обстановки на заводе сульфатной беленой целлюлозы ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Разработанные методики были рассмотрены в специализированных организациях Министерства здравоохранения и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все шесть методик измерений получили согласование в специализированной организации Госстандарта Беларуси - Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ). "По данным методикам предприятием организованы измерения массовых концентраций тиолов и сульфидов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и в промышленных выбросах", - отметили в пресс-службе.

Лабораторией комбината проводятся ежедневные замеры по тиолам и сульфидам в воздухе рабочей зоны. Замеры показали отсутствие превышения установленных нормативов: по метантиолу зафиксированы значения до 0,2 мг/куб.м (предельно допустимая концентрация - 0,8 мг/куб.м), по этантиолу - от 0,2 до 0,4 мг/куб.м в зависимости от участка (ПДК - 1 мг/куб.м), по диметилсульфиду - не более 38 мг/куб.м (ПДК - 50 мг/куб.м).

Также проведен контроль тиолов и сульфидов в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны. Согласно полученным результатам исследований, фактическое значение измеряемых веществ ниже пределов обнаружения методик выполнения измерений (превышения отсутствуют).

"Проведение замеров образующихся при производстве газов в промышленных выбросах (от источника) и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны по разработанным методикам позволит подтвердить эффективность реализованной на заводе системы нейтрализации дурнопахнущих газов щелочью в скрубберах и внедренной системы автоматизации контроля уровня рН и дозирования щелочи", - добавили в пресс-службе.

Результаты отбора проб и проведения измерений оформляются соответствующими актами и протоколами по формам, утвержденным Минприроды. Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды является основанием для подтверждения факта соблюдения или несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований белорусского законодательства.-0-