На трех пляжах Гомеля не рекомендуют купаться детям

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На трех официальных пляжах в Центральном районе Гомеля не рекомендуют купаться детям, такая информация размещена на сайте Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии, сообщает БЕЛТА.
Специалисты центра провели мониторинг всех девяти зон отдыха в областном центре, официально утвержденных для купания. Результаты лабораторных исследований проб воды на пляжах "Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова), "Каскад-2" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Свиридова), "Прудковский" показали несоответствие по микробиологическим показателям безопасности требованиям гигиенического норматива: в воде содержалась кишечная палочка.
В адрес администрации Центрального района Гомеля направлено ходатайство о принятии мер по ограничению на данных водоемах купания детей.-0-
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