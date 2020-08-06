На участках Гродненской области созданы безопасные условия для избирателей - Козелков

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках Гродненской области созданы комфортные и безопасные условия для избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

"Большинство наблюдателей, которые выдвинуты от профсоюзов области, уже приступили к своей работе на участках, и мы от них постоянно получаем информацию. Главный вывод, который можно сделать сегодня, - на участках Гродненщины созданы комфортные и безопасные условия для избирателей. Все участки обеспечены дезсредствами, члены избирательных комиссий работают в масках и перчатках", - сказал Борис Козелков.

Отдать голоса за одного из кандидатов в президенты в Гродненской области можно на 656 участках. Профсоюзные наблюдатели отмечают высокую явку избирателей в первые дни досрочного голосования как в самом областном центре, так и в регионах.

Как отметил Борис Козелков, жители Гродненской области проявляют активную гражданскую позицию, приходят на избирательные участки целыми семьями. "Каждый может сам выбрать удобное время и день, когда можно прийти на избирательный участок. На данном этапе голосования каких-либо существенных замечаний наблюдатели не выявили. Члены избирательных комиссий поддерживают конструктивный диалог со всеми наблюдателями", - заверил он.-0-