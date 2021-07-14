14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Из-за проведения на некоторых участках МКАД дорожно-ремонтных работ введены временные ограничения движения по полосам. В связи с этим там возможно образование заторов. Ситуацию усугубляют водители, которые пытаются объехать транспортные средства по обочине. Как показывает практика, подобные их действия приводят не только к созданию аварийных ситуаций на дороге, но и к дорожно-транспортным происшествиям", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция совместно с дорожными службами проводит постоянный мониторинг проблемных участков МКАД с дальнейшим принятием технических и профилактических мер. "Между тем, напоминаем, что согласно правилам дорожного движения транспортным средствам запрещается движение по обочинам. Просим водителей не усложнять своими действиями дорожную ситуацию", - добавили в ГАИ.-0-