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03 апреля 2020, 19:32

На участках трассы М6 в Гродненской области повышают скоростной режим

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ На трассе М6 Минск-Гродно идет установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Установка новых знаков началась 2 апреля. Появятся они на участке трассы от 91-го до 211-го км.

В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию. Впрочем, важно помнить, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает поездку безопасной.

В прошлом году была завершена масштабная реконструкция трассы М6. Она на всем протяжении стала дорогой первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону.-0-

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