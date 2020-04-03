На участках трассы М6 в Гродненской области повышают скоростной режим

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ На трассе М6 Минск-Гродно идет установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Установка новых знаков началась 2 апреля. Появятся они на участке трассы от 91-го до 211-го км.

В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию. Впрочем, важно помнить, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает поездку безопасной.

В прошлом году была завершена масштабная реконструкция трассы М6. Она на всем протяжении стала дорогой первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону.-0-