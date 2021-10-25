25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги Минск - Гродно вблизи деревни Тарасово сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 20.00 до 21.30 на 12-м км автодороги Минск - Гродно (проезжая часть в направлении Гродно) вблизи деревни Тарасово Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-